"Projet H" : un nouveau divertissement présenté par Laurent Ruquier prochainement sur TF1

Après un passage au printemps dernier dans "Mask Singer", Laurent Ruquier sera de retour prochainement sur TF1 dans "Projet H", un nouveau divertissement qui sera diffusé en prime time.

12 célébrités ont reçu une invitation pour participer à un jeu d’enquête hors du commun dans un somptueux manoir coupé du monde. Réputées pour leurs rôles de policiers à l’écran, passionnées d’énigmes, d’escape game ou de romans policiers, elles vont devoir mettre leurs techniques de détective à l’épreuve, au service d’une mission inédite : découvrir l’identité du mystérieux hôte qui les a conviées.

Immense star, le maitre de ce jeu de dupes a concocté de nombreuses épreuves et indices afin de mettre nos personnalités sur la piste... ou de les induire en erreur ! Maitre de la narration et du temps, il interviendra à tout moment pour accompagner ou déstabiliser ses convives. À elles de démêler le faux du vrai, d’éviter les pièges et de rester soudées pour mener leur mission jusqu’à son terme.

En cas de victoire, 100 000 euros seront remportés au profit d’une association.

La narration d’Agatha Christie rencontre l’univers de « A couteaux tirés » dans cette création française originale d’envergure où mystère, humour et interaction s'entremêlent pour le plaisir de toute la famille. Chaque téléspectateur a l'opportunité de se transformer en détective depuis son propre salon, en s'engageant activement dans les énigmes, en explorant les indices et en cherchant leur Hôte mystérieux...Parmi les 100 visages composant le gigantesque mur à leur disposition !

Ne manquez donc pas cette aventure unique qui promet rires, réflexion, suspense et qui réinvente le concept du jeu d'enquête en prime time sur TF1 !