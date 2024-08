Le concert de David Walters à la Cigale diffusé sur Culturebox lundi 5 août 2024

Lundi 5 août 2024 à 21:00, Culturebox célèbrera le musique outre-mer avec la diffusion du concert de David Walters capté à la Cigale, inédit à la télévision.

Préparez-vous à chalouper sur des rythmes soul, afro-caribéens et dans une ambiance joyeuse, avec le concert de David Walters, capté à La Cigale à Paris, en mai 2023.

Aux Antilles, « non » se dit awa, un non qui, pour la sortie du premier album de David Walters, symbolise le refus des frontières musicales. Originaire des Antilles, membre du Collectif Electro Impala à Bordeaux et installé depuis cinq ans à Marseille, David Walters a trouvé l'équilibre entre musique afro-caribéenne, folk acoustique et sonorités électroniques.

Sur scène, cet ex-sprinter de haut niveau met à profit son sens de la performance pour se métamorphoser en homme-orchestre. Une révolution musicale bien chaloupée, qu'il gouverne entre percussions, machines, guitare et Cristal Baschet.