"Ma recette est la meilleure de France" avec Cyril Lignac sur M6 à partir du 19 août 2024

À partir du 19 août 2024, retrouvrez Cyril Lignac du lundi au vendredi à 18:30 sur M6 dans "Ma recette est la meilleure de France", un road-trip à la recerche de LA meilleure recette de cusiine.

Après avoir remis les Français à la cuisine avec son émission iconique “Tous en Cuisine”, Cyril Lignac, le chef préféré des Français part sillonner le pays pour rechercher LA meilleure recette de France !

À ses côtés, il a réuni 2 experts en leur domaine, Stéphanie Le Quellec, cheffe 2 étoiles, gagnante de la saison 2 de “Top Chef” et juré du programme, et François- Régis Gaudry, critique culinaire de renom et le palais le plus affuté du pays.

Qu’il s’agisse de sucré, de salé, d’un plat ou dessert régional revisité, d’une recette de famille jusqu’ici gardée secrète, ou d’une pure invention qu’ils ont testée et retestée… leur recette est unique de par son histoire, et ces cuisiniers amateurs en sont fiers ! Leurs recettes séduiront-elles ce jury d’experts ?

À l’issue de ce concours, la recette gagnante aura la chance d’être commercialisée à grande échelle dans les établissements Feuillette, implantés partout en France, pour pouvoir être dégustée par le plus grand nombre.

Le déroulé du concours

Pour que leur recette soit couronnée ‘Meilleure recette de France’, nos cuisiniers amateurs vont devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre les jurés !

Dégustations en région

Chaque jour, 6 cuisiniers amateurs tenteront de mettre à l’honneur leur recette, sucrée ou salée, en la présentant à Cyril Lignac, François-Régis Gaudry, et un chef invité d’exception de la région. Ce jury d’experts goûtera et analysera chaque recette, et leur livrera de précieux conseils pour les améliorer !

Quelles seront les 2 meilleures recettes du jour, qui seront sélectionnées pour la suite du concours ?

Le duel

Les deux cuisiniers amateurs sélectionnés s’affronteront en duel dans des ateliers de cuisine professionnels, sous l’oeil de la cheffe Stéphanie Le Quellec et de François-Régis Gaudry. Comment les plats ont-ils été améliorés depuis la dégustation en région ? Les conseils des jurés ont-ils été appliqués ?

Celui ou celle qui relèvera le défi avec brio représentera sa région lors de la grande finale !

La finale nationale

Les 7 recettes finalistes s’affrontent ! Chaque cuisinier amateur devra reproduire une dernière fois sa recette en suivant les précieux conseils des chefs. Ils devront convaincre Stéphanie Le Quellec, Cyril Lignac, François-Régis Gaudry, et Jean-François Feuillette, propriétaire des établissements Feuillette.

À la clé pour le grand gagnant de ce concours : une commercialisation à grande échelle de sa recette ! Sa création sera en effet distribuée à des milliers d’exemplaires dans les établissements de Jean-François Feuillette qui offrent une large gamme de gourmandises salées et sucrées, et proposent une restauration française gourmande, tout au long de la journée