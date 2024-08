"BreakDO" : une rencontre entre le breakdance et le judo à voir sur Culturebox jeudi 8 août 2024

Jeudi 8 août 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "BreakDO", une rencontre unique entre le breakdance et le judo à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les mondes de l’art et du sport convergent dans BreakDO. Un projet de création chorégraphique avec des danseurs hip hop (breakeurs) des Outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe), dans lequel l’art du breaking rencontre la voie du Judo.

Le judoka, comme le breakeur, a un rapport singulier au sol. Tous deux se jouent de leurs appuis multiples : les pieds, le bassin, le dos, les bras… Ils recherchent une forme de stabilité dans le déséquilibre, juste avant la suspension puis la chute. Le judoka danse avec son adversaire pour mieux le projeter au sol et le danseur, quant à lui, défit sans cesse les lois de l’apesanteur en s’appuyant sur les fondamentaux que sont le poids, l’espace, le temps, le rythme, le mouvement, la créativité, et le rapport à la musicalité qui émane de son corps.

Les dynamiques, les fulgurances, l’énergie, l’ancrage, l’effort participent à la recherche d’une certaine harmonie entre le corps et la tête, l’esprit et le geste. Les communs sont nombreux entre cette danse et ce sport. A partir de ceux-ci, le spectacle explore les possibilités infinies de ces deux pratiques physiques sportives et artistiques, laissant émerger un langage commun et poétique.