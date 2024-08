"Nus et culottés" : Objectif Italie & Ecosse pour Nans & Mouts lundi 12 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 12 août 2024 à 21:00 sur France 5 pour voir ou revoir deux numéros de "Nus et culottés" dont les objectifs seront l'Italie et l'Ecosse.

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d’enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ?

Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

21:00 « Objectif Italie »

Partant d'une vallée accidentée du Mercantour, Nans et Mouts rejoignent l'Italie avec un but : rencontrer une chanteuse d'opéra et l'entendre chanter.

Baluchon au poing et caméra à l'épaule, ils se lancent dans l'aventure italienne avec un défi supplémentaire : ne rien demander aux personnes qu'ils rencontrent...

21:50 « Objectif Ecosse »

Partant d'une plage de la pointe du Cotentin, Nans et Mouts aimeraient passer une nuit dans un manoir hanté en Écosse. Les deux trublions doivent auparavant traverser la Manche, ce qui est loin d’être une mince affaire.

L’arrivée sur le sol britannique leur réserve bien des surprises... Rejoindre le pays du kilt, d’accord, mais comment s’introduire dans un manoir hanté ?