Festival « Un été en France » avec Gautier Capuçon à revoir sur Culturebox mardi 13 août 2024

Mardi 13 août 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera le concert de Gautier Capuçon capté le 24 juillet 2022 lors du Festival « Un été en France ».

Voyagez en musique avec Culturebox et le violoncelliste Gautier Capuçon accompagné de jeunes talents lors de la troisième édition du festival « Un été en France ».

C'est dans la magnifique enceinte du parc de la Méditerranée, situé au Cap Nègre de Six-Fours-les-Plages, que le concert de clôture du festival « Un été en France » se joue, avec vue sur mer.

Pour l’occasion, Gautier Capuçon s'entoure des pianistes Jérôme Ducros et Rudy Gatti, de l'accordéoniste Julien Beautemps, de la saxophoniste Annelies Cornette mais aussi de onze jeunes instrumentistes (Marc Guilloteau au violon, Charles Gaugé au violoncelle, Yuiko Hasagawa au piano), danseuses et danseurs (Madeline Bell, Clara Caparros, Maude Courdent, Olivia Lindon, Isaac Petit, Malia Pouponnot, Dora Princ et Angelo Sibella avec la participation de Fée Capuçon sur une chorégraphie d’Olivier Fourès). La première partie du concert est assurée par l’Orchestre à l’École du Domaine du Possible de la ville d’Arles.

Le programme est constitué d’œuvres classiques et d’airs d’opéra mais aussi de chansons françaises et de musiques de film. Cet équilibre entre exigence et accessibilité permet à Gautier Capuçon de séduire les amateurs de classique comme le grand public néophyte.