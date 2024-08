"François Damiens : 20 ans de caméras cachées toujours plus cultes" sur TMC mercredi 14 août 2024

Mercredi 14 août 2024 à 21:25, TMC vous proposera une nouvelle soirée inédite consacrée aux meilleures caméras cachées de François Damiens.

Au programme de la soirée, des des vidéos devenues cultes, mais aussi quelques pépites.

En faux milliardaire égocentrique, en chauffeur de taxi déjanté ou en agent d’accueil totalement incompétent, les fans retrouveront avec délectation son personnage de François l’embrouille, et les autres comprendront pourquoi, en 20 ans, François Damiens est devenu le roi des « caméras cachées ».

Le principe : déguisé ou non, il se glisse dans la peau d’un professionnel et embarque ses « victimes » dans son univers à la fois hilarant et complètement fou. Avec toujours un objectif : plonger dans des situations toujours plus absurdes, jusqu’à déstabiliser complètement ses interlocuteurs, qui finissent par ne plus savoir du tout s’ils doivent rire ou pleurer de l’énergumène qui se trouve devant eux !

Improvisation, répartie hors norme, situations aussi absurdes qu’hilarantes et humour volontiers « grivois » mais jamais vulgaire… une nouvelle soirée de fous-rires avec François l’embrouille.