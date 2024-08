"Les Cinquante" de retour sur W9 à partir du 2 septembre 2024, les nouveautés de la 3ème saison

Le Lion et ses amis sont de retour pour la troisième édition du plus grand jeu jamais organisé à suivre sur W9 du lundi au vendredi à 19:50 à partir du 2 septembre 2024.

Le Lion est de retour, plus décidé que jamais à se divertir et à pousser les joueurs dans leurs ultimes retranchements ! Cette année, la seule règle est qu'il n'y a pas de règle !

C’est officiel, le Lion a très envie de se divertir et plus que jamais, pour être l’Élu, les Cinquante devront être prêts à tout, à chaque instant !

Pour cette 3ème édition, le titre d’Élu va devoir se mériter et tous les coups sont permis ! C’est pour permettre à l’un de leurs followers, inscrit dans leur club de soutien sur l’application « Les cinquante » de remporter la cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros, que les 50 vont devoir se battre sans relâche… Car UN seul d’entre eux sera l’Élu !

Chaque jour, pour conserver leur place dans le jeu et l’espoir d’être l’Élu, les Cinquante devront s'affronter dans l’arène pour éviter l’élimination. À l’issue de chaque jeu, le destin des perdants sera remis entre les mains des joueurs victorieux qui seront alors seuls à décider qui doit rester... ou partir !

À moins que...

... Le lion ne leur ait réservé quelques surprises !

Et quoi qu’il arrive, même le pire, les Cinquante ne devront jamais baisser les bras !

En effet, cette année, le Lion n’a plus de limites et il se pourrait qu’il soit d’humeur taquine ! Epaulé par ses fidèles amis les animaux, il mettra chaque jour au défi les joueurs pour leur permettre de remporter un maximum d’argent pour la cagnotte.

Et attention cette année, la famille du Lion s’agrandit ce qui réserve quelques surprises aux joueurs! Leurs nerfs seront mis à rude épreuve. Devenir l’Élu, n’a jamais été aussi difficile, car cette année, la victoire se mérite, se gagne, se vole et même parfois se négocie !

Seront-ils à la hauteur de sa générosité et prêts à tout pour leurs followers ?

Alors que les alliances rôdent dans le château et que la manipulation et la suspicion règnent en maître, lequel d'entre eux sera l'Élu ?

51 joueurs

La première surprise que le Lion a réservé aux joueurs ne se fera pas attendre ! Dès leur arrivée, les joueurs vont vite se rendre compte que cette année, ils ne sont pas 50, mais 51 joueurs à avoir été invités au château ! Le jeu ne peut commencer que lorsqu’il n’y aura que 50 joueurs, l’heure du départ a donc déjà sonné pour l’un des joueurs… Oui… Mais lequel ?

Pour le savoir, le Lion leur a concocté un de ses tours de malice dont lui seul a le secret. En effet, pour savoir lequel d’entre eux doit quitter le château sur le champ, le Lion a décidé de faire s’affronter les 51 joueurs dans l’arène dans un grand jeu, dont seul l’un d’entre eux, sortira vainqueur. Un vainqueur qui se verra octroyer un pouvoir ultime qui fera de lui la femme ou l’homme le plus convoité(e) du château. Celui ou celle qui remportera ce premier jeu d’ouverture aura le pouvoir de choisir qui, parmi les 50 joueurs perdants du jeu, devra quitter le château sur le champ !

Ce pouvoir ultime, la ou le gagnant(e) de ce premier grand jeu d’ouverture, le conservera tant qu’il sera dans la compétition. En effet, à la fin de chaque jeu dans l’arène, le détenteur ou la détentrice de ce pouvoir, si il ou elle fait partie des joueurs victorieux du jeu, aura entre ses mains le destin des joueurs perdants du jeu et devra décider seul, avant d’aller en salle de cérémonie, de l’élimination définitive de l’un ou l’une d’entre eux.

Le joueur ainsi désigné sera éliminé immédiatement, sans aucune chance d’être sauvé par les autres joueurs lors de la cérémonie des votes… C’est un pouvoir enviable, qui fera de celle ou celui qui le détiendra, à la fois la femme ou l’homme dont tout le monde voudra obtenir les faveurs… Mais aussi le joueur à abattre au plus vite dans le jeu !

Les jeux pour sauver sa place à tout prix

Les grands jeux de l'arène

Chaque jour, tous les joueurs s'affronteront dans l’arène lors d’un grand jeu, en apparence simple, mais dont l’issue sera capitale pour chacun d’entre eux.

En effet, à l’issue de ces grands jeux, les joueurs éliminés verront leur destin remis entre les mains des joueurs victorieux lors de la grande cérémonie des votes.

Lors de cette cérémonie, véritable berceau des stratégies et des alliances, les joueurs victorieux devront voter pour décider quels joueurs éliminés lors du jeu doivent rester ou partir définitivement du château… À moins que le Lion en ait décidé autrement !

La salle de la seconde chance

Pour la première fois, le Lion a recruté Amélie dans ses rangs et lui a confié une mission de la plus haute importance : à plusieurs reprises durant la compétition, elle aura pour mission d’offrir une seconde chance aux joueurs venant de se faire éliminer en salle de cérémonie.

Pour cela, les joueurs éliminés à l'issue de la cérémonie des votes seront conduits, dans le plus grand secret, dans la salle de la seconde chance où Amélie et ses nouveaux amis les animaux blancs les attend pour les mettre à l’épreuve et offrir au meilleur d'entre eux une seconde chance dont seul le Lion a le secret.

Une seconde chance qui devra se mériter et qui ne manquera pas de perturber le cours des stratégies et la vie dans le château !

Lesquels d’entre eux sauront saisir la seconde chance offerte par Amélie ?

Le jeu du gladiateur

Ceux qui auront la chance de se distinguer dans la salle de la seconde chance deviendront alors le gladiateur ou la gladiatrice et devront alors se rendre dans l’arène à minuit pour y affronter les 50, dans l’espoir de récupérer leur place dans la compétition ! En effet, le gladiateur ou la gladiatrice devra alors se battre seul face au 50 encore en compétition ! Et il/elle ne devra pas se laisser impressionner, car en cas de victoire, il/elle pourra prendre la place du joueur de son choix encore en compétition et ainsi réintégrer le jeu. Le joueur ainsi désigné quant à lui devra quitter le château immédiatement !

Les nouveautés de la saison

Le cachot

Nouveauté cette année, le Lion a confié à son ami le Singe, le soin d’accueillir des joueurs dans son cachot ! Un lieu lugubre et terrifiant dans lequel la lumière n’a pas sa place !

Les joueurs devront y réussir des défis dans le noir, pour le plus grand plaisir du Lion et ainsi en cas de victoire, remporter de l’argent pour la cagnotte.

Alors, seront-ils à la hauteur des attentes du Lion ?

Les deals du Lion

Le lion a prévenu, cette année, il est d’humeur taquine et il est bien décidé à pousser les joueurs à abattre leur cartes sur la table !

À plusieurs reprises durant le jeu, il convoquera un joueur dans son bureau pour lui proposer un deal impossible. Chaque deal obligera le joueur à faire un choix très difficile, qui pourra changer le cours de son histoire dans le jeu !

Lequel d’entre eux sera prêt à sacrifier une partie de la cagnotte pour obtenir un avantage décisif ? Qui prendra la décision de se sacrifier au profit de la cagnotte ou d’un autre joueur ?

Le Cap ou pas Cap

Régulièrement, un joueur sera convoqué par le Lion dans la salle du Cap ou pas Cap et sera alors invité à jouer face au Renard.

En arrivant dans la salle du Cap ou pas Cap, le joueur découvrira des indices du jeu, posés sur la table. Avant de connaître les règles du jeu, le Lion lui posera une question simple : « Alors, Cap ou pas Cap ? »

Si le joueur répond « Cap », il joue. En cas de victoire, il remporte 1 000 euros pour la cagnotte. En cas d’échec, il fait perdre 1 000 euros à la cagnotte. Si le joueur répond « pas Cap », il sort et fait perdre 500 euros à la cagnotte.

Une responsabilité individuelle lourde reposera sur le joueur qui entrera dans la salle du Cap ou pas Cap, surtout en cas d’échec !

Les coups de folie du Lion

Le Lion aime se divertir avec ses désormais légendaires « Coup de folie » pouvant, en cas de réussite, permettre a la cagnotte d’augmenter !

Les « Coups de folie du Lion » sont des défis collectifs, simples et rapides, qui se jouent dans l’urgence et qui obligent les joueurs à tous se mobiliser dans un temps très court.

Un jeu interactif grâce à son Application...

Cette année encore, les joueurs ne se battent pas pour eux, mais pour permettre à l’un de leurs membres du club de soutien inscrit dans leur club sur l’application « Les Cinquante », de remporter l’intégralité de la cagnotte accumulée durant le jeu.

En effet, à la fin du jeu, un téléspectateur, qui se sera inscrit dans le club du joueur gagnant sur l’application du programme, sera tiré au sort par un huissier en direct et remportera la cagnotte totale récoltée durant le jeu et remportée par l’Élu !

Pour participer et tenter d’être cet heureux téléspectateur, le public sera invité dès le premier jour à télécharger l’application dédiée. Cette application est gratuite, facile d’utilisation et disponible sur tous les smartphones

Le téléspectateur ne pourra soutenir qu’un seul joueur à la fois, mais il lui sera possible de changer d’avis et d’en soutenir un autre si son joueur se fait éliminer ou si finalement, il ne souhaite plus le soutenir. À la suite de la diffusion sur W9, les membres du club de soutien, inscrits dans le club d’un candidat éliminé ce jour, auront 24H pour transférer leur soutien à un autre candidat encore présent dans la compétition.

La dernière semaine de diffusion, lors de la semaine de la finale alors que les joueurs ne seront plus que 7, les clubs seront scellés, et ne pourront plus évoluer.

Enfin, le dernier épisode venu, juste après le sacre de l’Élu qui aura lieu en direct sur W9, l’un de ses membres du club de soutien sera tiré au sort et remportera la cagnotte !

Pour jouer avec les 50 et tenter sa chance de remporter la cagnotte sur l’application c’est très simple :