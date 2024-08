Le spectacle « C'est beau ! » diffusé sur Culturebox mardi 20 août 2024

Mardi 20 août 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "C’est beau !", une création chorégraphique initiée par une communauté issue des quartiers de Villiers-le-Bel et Sarcelles, mettant en scène 12 danseurs professionnels de différentes cultures.

Certains viennent de l’étranger avec leurs histoires marquées de violences connues et inconnues.

Ce spectacle raconte l’histoire d’une réparation entre des corps brisés de blessures visibles et invisibles à travers 5 tableaux progressifs : la fragilité, le chaos, la douleur, la reconstruction et le bizarre.

On parcourt ainsi toutes les étapes qui séparent la prise de conscience de sa différence jusqu’à la révélation et l’envol vers un mieux-être.

Au final, on trouve l’apaisement et l’épanouissement grâce à la rencontre humaine construite avec ses forces et ses faiblesses, trouvant ainsi une puissance collective qui permet d’avancer.