Mercredi 21 août 2024 à 21:25 sur TMC, Anaïs Grangerac vous proposera un concentré hilarant du meilleur de la télé et d’internet de ces derniers mois dans "Le grand bêtisier de l’été".

Au programme : les meilleurs fous rire de vos stars et de vos animateurs préférés.

Avec : Jean-Luc Reichmann, Nikos Aliagas, Kad Merad et Muriel Robin, le meilleur de la dernière saison de la Star Academy, des off de tournages, les plus belles maladresses, que des pépites, que de l’inédit…

Rejoignez TMC mercredi soir pour un grand bêtisier de l’été où l'imprévu et les fous rires sont au rendez-vous !