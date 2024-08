Le concert "Pascal Obispo, 30 ans de succès" diffusé sur Culturebox mercredi 21 août 2024

Mercredi 21 août 2024 à 21:00, diffusera le spectacle "Pascal Obispo, 30 ans de succès" capté Forest National à Bruxelles en janvier dernier.

Lors de sa tournée célébrant 30 années de triomphe, Pascal Obispo a enflammé la scène du Forest National à Bruxelles, le 20 janvier 2024.

Accompagné de 12 musiciens talentueux et orchestré par les directeurs artistiques Max Pinto et Fred Nardin, ce spectacle promet des versions inédites et captivantes de ses morceaux emblématiques.

En plus de revisiter ses succès, Pascal Obispo dévoile des titres de son dernier album Le beau qui pleut, coécrit avec l'auteur Pierre-Dominique Burgaud.

Cette captation, réalisée par Fabrice Laffont et son équipe, promet de retranscrire toute la magie, la vitalité et l'authenticité de ce spectacle intime et explosif.