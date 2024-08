"Les traîtres" : 4 loyaux ont été éliminés, Hugo Manos a rejoint les 3 autres traîtres

Jeudi 22 août 2024, M6 vous a proposé de suivre la seconde soirée des "Traîtres", présentée par Eric Antoine, au cours de laquelle 4 loyaux ont été éliminés.

Dans la première soirée, Eric Antoine a désigné 3 traîtres : Frédérique Bel, Crazy Sally et Laurent Ruquier. Leur objectif ? Bannir tous les Loyaux avant de se faire démasquer.

La seconde soirée a débuté par la révélation du 4ème traître qui les a rejoint : Hugo Manos ! Ce dernier avait démasqué son compagnon Laurent Ruquier et lui avait demandé de le choisir pour devenir le 4ème traître, c'est donc chose faite.

Dans la foulée, les 4 traîtres ont décidé de bannir un loyal et leur choix s'est porté sur Bruno Hourcade, ancien champions des 12 Coups de Midi...

Lors de la première table ronde, un affrontement s'est déroulé entre Azzedine Ahmed-Chaouch et Emy LTR. Azzedine Ahmed-Chaouch était persuadé d'avoir démasqué Emy LTR et a proposé aux autres candidats de l'éliminer à la prochaine table ronde s'il avait tort. Les votes se sont donc portés sur Emy LTR qui a été éliminée et révélé qu'elle était loyale !

Réunis pour bannir un nouveau loyal, les 4 traîtres ont décidé de sortir du jeu Valérie Trierweiller qui ne se doute pas un seul instant que ses amis, Laurent Ruquier et Hugo Manos l'ont éliminée...

À la deuxième table ronde, Azzedine Ahmed-Chaouch, qui s'est mis tout seul en difficulté en proposant son élimination si Emy LTR n'était pas traître comme il le pensait, n'a pas réussi à convaincre. Les votes se sont portés contré lui. Éliminé, il a révélé aux autres candidats qu'il était également loyal.

Ce sont donc 4 loyaux que les traîtres ont réussi a évincé dans cette seconde émission.

Coup de théâtre en fin de soirée, les traîtres ne se sont pas réunis en secret pour éliminer un nouveau loyal mais ont du le faire devant tous les loyaux lors d'une soirée ! Leur mission, désigner le loyal a éliminer en le faisant boire dans un verre rouge avant les 12 coups de minuit...