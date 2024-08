Retour de "Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 26 août 2024 sur TF1 à 17:30

Après plusieurs semaines d'interruption, retrouvez "Familles nombreuses, la vie en XXL" à partir du 26 août 2024, du lundi au vendredi à 17:30 sur TF1.

Depuis maintenant 4 ans, ce docu-réalité suit le quotidien exceptionnel de plusieurs familles nombreuses. Avec ces familles tout est XXL !

Ces familles vous proposent de suivre leur quotidien où tout se vit en plus grand...

Dans la suite de cette 7ème saison vous allez retrouver :

La famille Romeo

Souad et Mario sont toujours dans l'aventure ! Ils vivent toujours avec leurs 5 enfants.

La famille Fernandes de Bagnolo

Andrea est l'heureuse maman d'Arsène, Edgar, Léandre, Octave, Anatole et Sidonie. Après sa séparation avec son ex-mari, elle s'est installée seule avec les enfants. Et depuis elle a rencontré Rodolfo qui a rejoint la famille !

La famille Gonzalez

Franck et Mélanie sont de retour avec toute la famille ! Margot, Nino, Elio, Hugo, Malo, Paolo, Cléo et bébé Marceau. Le projet d'un petit bébé 9 est toujours d'actualité...

La famille Jean-Zéphirin

Retour dans les Alpes-Maritimes, où l'on retrouve la famille Jean-Zéphirin avec à la tête de la tribu : Raoudha et Stéphane ! Ensemble depuis 22 ans, les amoureux sont les parents d'une heureuse famille de 9 enfants et bébé 10 est à l'ordre du jour...

La famille Tuzzoli

Ludovica et Grégory, les parents de la famille Tuzzoli sont de retour à l'écran ! Les amoureux sont toujours à la tête d'une famille nombreuse recomposée de 7 enfants. Cette année, grosse nouveauté : ils emménagent dans une maison mieux adaptée à la taille de leur tribu ! Nous allons suivre leur vie dans ce nouveau logement.

La famille Gayat

La mythique famille Gayat est de retour ! Olivier et Souk sont devenus une nouvelle fois grands-parents. Comme d'habitude chez la famille Gayat règne la bonne humeur ! Même si les enfants ont grandi, la famille essaye tout le temps de se retrouver à la maison.

La famille Beaudrand

Céline et Clément sont toujours à la tête d'une belle famille recomposée avec Brice : Lina, Julia, Lohan, Maé, Grace, Molly et Jade. Et maintenant que les préparatifs du mariage sont terminés, il est enfin temps de vivre avec eux un des plus beau jour de leur vie !

La famille Cortez

Julie et Romain sont les heureux parents de Noa, Capucine, Perle, les jumeaux Octave et Léandre, Antonio et Achille. Ils sont une famille "cool" et n'ont pas du tout d'organisation. Pour eux, se prendre la tête avec un planning, des horaires, ce serait une trop grosse charge mentale.

La famille Félicien

Nathalie et Dimitri ont 37 ans et sont les heureux parents de 5 enfants. Adam, Eva, Yvan, Joan et la petite dernière Lina forment la petite tribu de la famille Félicien. Leurs parents sont sourds, mais ça ne les empêche pas d'être une famille soudée et de partager beaucoup de moment en famille. Ils sont fiers de montrer leur quotidien de famille uni !

La famille Philippe

Chloé et Thomas sont les parents de Manoah, Côme, les jumeaux Marin et Aubin et la petite dernière Albane. Chez eux, tout est millimétré pour rentrer dans le timing. Les enfants ont des règles à suivre et à respecter. Pour eux, il est nécessaire d'avoir une organisation millimétrée.

La famille Elah

Irshad et Hanaa sont mariés depuis 10 ans et ont toujours voulu une famille nombreuse. Mais après un long parcours auprès de la PMA, Hanaa apprend qu'elle est stérile, mais elle ne perd pas espoir, change de gynécologue et apprend qu'elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Mais grâce à leur persévérance, ils sont les heureux parents de 4 enfants.

La famille Esposito

La vie de Tiffanie et Olivier a beaucoup été chamboulée récemment avec la naissance de Jemy ! Il est maintenant le petit frère de Kessy et Maylie, Sonny, Tony et la petite Gina. La famille a aussi déménagé pour avoir plus de place et surtout une salle de bain que pour Tiffanie !