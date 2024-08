"Jazz à la Villette" avec Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce et GoGo Penguin sur Culturebox lundi 26 août 2024

Lundi 26 août 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera une soirée "Jazz à la Villette" avec Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce et GoGo Penguin.

Coproduit par la Philharmonie de Paris et la Grande Halle de la Villette, le festival, qui prolonge l'été depuis maintenant 22 éditions, reste plus que jamais une terre d’accueil de grands noms du jazz.

Pour cette soirée, découvrez les performances de Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce et GoGo Penguin.

21:00 Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce

Laurent Bardainne et son super-félin en live sur la scène de Jazz à la Villette 2023 !

Autrefois connu par les amateurs d’électro rock et de jazz lunaire, il revient avec son Tigre d’eau douce, premier projet en leader du saxophoniste.

La France entière connais désormais Hymne au soleil, son album publié l’an dernier, qui est le mélange entre une fine pointe d’électro et un répertoire soul-jazz du Blue Note des années 1960, du Maceo Parker des années 1990 et de l’éthio-jazz de Mulatu Astatke.

21:50 GoGo Penguin

Le groupe de Manchester est en concert à Jazz à la Villette 2023 !

Après une période tumultueuse qui a failli se solder par une dissolution du groupe, 2023 marque la renaissance de GoGo Penguin. Le trio composé du pianiste Chris Illingworth, du bassiste Nick Blacka et de leur nouveau batteur Jon Scott offre un mélange de piano moderne et d’aspirations aux libertés d’un nouveau jazz, auxquels ils ajoutent des musiques électroniques qui se dansent.

Leur dernier album Everything is Going to Be OK signé sur le label berlinois (créé à l’occasion) XXIM Records retrouve les mêmes codes que les précédents albums : mélodies aériennes, piano préparés, motifs répétitifs, contrebasse en contre-chant, compositions en crescendo… Le tout avec une pointe d’électro et une influence d’Esbjörn Svensson toujours aussi marquée.