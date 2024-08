"Les traîtres" : 3ème épisode jeudi 29 août 2024 sur M6 avec Eric Antoine

Jeudi 29 août 2024 à partir de 21:10, Eric Antoine vous proposera de découvrir sur M6 le troisième épisode de la troisième saison des "Traîtres".

Au château de Biron en Dordogne, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les 14 joueurs encore en compétition.

Dans cet épisode, vous allez découvrir quel loyal a bu dans le verre « empoisonné »...

Côté épreuves les candidats suivront Eric Antoine pour une grande ballade en forêt qui risque de se terminer... en enterrement ! Un loyal va disparaître...

Pour les traîtres, cet épisode ne sera pas non plus une partie de plaisir. Poussés dans leurs retranchements, ils seront prêt à tout pour s'en sortir et ne pas se faire démasquer par les loyaux, même à commettre l'impensable : se trahir entre eux !

La trahison permettra t-elle aux traîtres de sauver leur peau ou seront-ils enfin démasqués ?