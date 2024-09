Inédit de "Cleaners les experts du ménage" chez Yann & Émilie mercredi 4 septembre 2024 sur TFX

Mercredi 4 septembre 2024 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Yann

Yann, 43 ans, agent cynophile et hypnotiseur de spectacle, marié, 2 enfants, Dunkerque.

Cette année, tout a chaviré pour notre marin dunkerquois : son chien décède et quelques semaines plus tard, il retrouve sa péniche ravagée par des squatteurs.

En rentrant à l’intérieur du bateau, il découvre le carnage : les vitres sont brisées, le sol et le plafond sont à moitié arrachés, sur le sol jonche un tas d’ordures, de vêtements, d’oreillers éventrés et de nourriture pourrie … l’odeur y est difficilement supportable !

Difficile pour cet agent cynophile de supporter le poids de ces événements douloureux, survenus coup sur coup.

Yann est effondré et l’état de la péniche devient même un sujet de discorde dans son couple. Il ne sait pas comment la vider et la nettoyer car aujourd’hui, l’endroit ressemble tout simplement à une déchetterie !

C’est une véritable bouteille à la mer que Yann jette en demandant de l’aide aux Cleaners, car faire appel aux experts du ménage est pour lui l’unique solution de sortir la tête de l’eau !

À lieu atypique, mission atypique ! Et la mission risque d’être bien plus périlleuse que prévu pour les Cleaners ….

Émilie

Émilie, 37 ans, célibataire, une fille, influenceuse et gestionnaire de patrimoine.

Émilie, influenceuse et gestionnaire de patrimoine a 37 ans, elle est célibataire et maman d'une fille.

Maman solo, Émilie s’est plongée dans le travail pour oublier ses peines de cœurs…

Elle court du matin au soir entre sa fille, ses followers et ses clients : c’est simple, elle ne sait plus où donner de la tête !

Suite à sa dernière rupture, Émilie a posé ses valises et les jouets de sa fille sans prendre le temps de s’investir dans son logement.

Résultat, aujourd’hui Émilie ne sait plus par où commencer et ne supporte plus de rentrer chez elle. Elle n’aime plus cet endroit, qu’elle fuit un maximum !

Le manque de place, de rangements et d’astuces rendent la vie compliquée dans cet appartement qui ne devait être que provisoire…

C’est un véritable cri du cœur que cette « working mom » célibataire lance aux experts du ménage ! Si elle est capable de dire « oui » pour un mariage en un clin d’oeil, alors elle dira probablement « oui » à un Cleaner, pour s’unir par les liens sacrés du ménage !