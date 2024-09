Le concert de Trivium à l'Olympia diffusé sur Culturebox jeudi 5 septembre 2024

© Sombrero & Co

Jeudi 5 septembre 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera une soirée électrisante à l'Olympia avec le groupe Trivium. Un concert inédit à la télévision.

Tout droit venu du pays de l’Oncle Sam, Trivium est un groupe de thrash metal originaire d’Orlando, Floride, et formé en 2000. Connu pour son talent de composition et ses paroles poignantes, le groupe de Matt Heafy (chant/guitare) délivre en concert une musique puissante et une performance énergique.

A l’Olympia, alors que les premiers riffs résonnent, Trivium démontre d’entrée de jeu son autorité : un son imposant et un jeu de lumières intense. Une énergie débordante émane de chaque membre du groupe. Il n’en faut pas moins pour que le public soit dans tous ses états et de nombreux slammeurs terminent leurs parcours dans le pit.

Matt Heafy et sa bande sont vraiment au meilleur de leur forme, une puissance incroyable se dégage du groupe, une puissance absorbée par le public et aussitôt renvoyée dans les pogos et autre circle pit.