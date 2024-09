Nouvelle édition du "Quiz des champions" le 21 septembre 2024 sur France 2, les participants

La ligue des champions des jeux TV fait son grand retour sur France 2 samedi 21 septembre 2024 à 21:10 et s'offre pour l'occasion un casting d'exception !

La Ligue des champions des jeux télé est de retour !

10 des plus grands champions de jeux TV, toutes chaînes confondues (Les 12 coups de midi, Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Questions pour un champion, Tout le monde a son mot à dire et, pour la première fois, The Floor, à la conquête du sol), s’affrontent au cours de ce nouveau match de titans.

Leurs connaissances sont phénoménales ! Ils cumulent un total vertigineux de 2 292 millions d’euros de gains et sont restés deux ans et demi à l’antenne !

Certains vont tenter leur chance pour la première fois, comme Céline (Les 12 coups de midi), Angélique (The Floor), Isabelle et Blaise (TLMVPSP) ou Camille (QPUC), d’autres tenteront de prendre leur revanche pour ce nouvel épisode, toujours orchestré par Cyril Féraud, qui a pris les commandes depuis la rentrée de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2.

Tous vont s’affronter au cours de 4 manches et une finale qui vont les soumettre à tous les types de questions. Et une nouveauté : la manche des « Duels » particulièrement haletante, dans laquelle nos champions vont s’affronter dans des face-à-face. L’objectif : sur un thème choisi au hasard, il faudra donner une plus longue liste de bonnes réponses que son adversaire, pour ne pas être éliminé !

Le grand vainqueur de cette soirée exceptionnelle remportera 20 000 euros à reverser à l’association de son choix.

Alors, qui repartira avec le Trophée et deviendra le plus grand champion français de jeux télé ?

Voici vos 10 héros de la soirée :

Christophe – Le plus grand champion de QPUC

Céline – Gagnante des 12 coups de midi

Jarno – Gagnant du Trophée des champions de Slam

Blaise – Champion de TLMVPSP

Angélique – Première gagnante de The Floor, à la conquête du sol

Camille – Gagnant de Questions pour un champion

Thimothée – Gagnant des 12 coups de midi

Samuel – Champion de TLMVPSP

Isabelle – Championne actuelle de TLMVPSP

Éric – 3ème plus grand champion des 12 coups de midi.

Ils sont éminemment cultivés, ils sont déterminés, certains ont révisé d’arrache-pied !

Qui succédera à Xavier des 12 coups de midi, dernier grand vainqueur de cette compétition hors norme ?