"Taratata 100% live" de retour vendredi 27 septembre 2024 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 27 septembre 2024 à 22:55 sur France 2, Nagui présentera un nouveau numéro de "Taratata 100% live", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux !

"Taratata" revient plus fort que jamais ! C'est un tourbillon musical qui vous attend avec une succession de performances live uniques, des collaborations inédites, des reprises inattendues, des moments d'émotion pure… et comme toujours, la magie du live que seule cette émission sait offrir.

Nagui vous donne donc rendez-vous pour une soirée 100 % live et 100 % frissons.

Pour ce premier numéro de rentrée, "Taratata" accueillera une pléiade d'artistes talentueux venus d’horizons variés :

Jean-Louis Aubert, figure emblématique du rock français, est de retour avec l’album Pafini. Pour démarrer la soirée, il va ouvrir le bal avec son énergie légendaire grâce à « Merveille », un titre doux et solaire qui célèbre l'amour.

Il va unir sa voix à celle de Santa pour un duo qui pourrait bien enflammer vos enceintes.

La chanteuse du groupe Hyphen Hyphen qui s’est lancée en solo ne s’arrêtera pas là… Après avoir marqué l’année 2023 avec le poignant « Popcorn salé », Santa se hisse déjà en tête des classements avec son premier album. Vous aurez du mal à vous retenir de bouger en l’écoutant interpréter son single « Recommence-moi ».

Valeur sûre de la scène pop-rock française, Hervé va littéralement tout donner avec son single « Encore », issu de son troisième album Adrénaline. Cet opus, sorti en mai dernier, fait la part belle à ses inspirations musicales des années 90.

Nouveau talent de la chanson francophone, Noé Preszow revient avec de nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles. Il va interpréter « L'intime & le monde », qui résume les émotions profondes et les réflexions qui ont marqué la vie de ce jeune Bruxellois au cours des deux dernières années.

Nagui va accueillir Bobbie, l’une des révélations françaises du moment aux influences soul et folk. La jeune chanteuse a puisé dans l’Amérique profonde les sources de son album The Sacred In The Ordinary. Elle va offrir une performance remarquable de « Oh Babe », un titre qui va vous happer dès la première note.

Plus de quatre années après la sortie de son troisième et dernier album studio, le soulman britannique Michael Kiwanuka vient présenter « Floating Parade », un titre paisible et groovy à souhait.

Pour compléter ce plateau prestigieux, Dylan LeBlanc, songwriter originaire d’Alabama, sera sur le plateau de Taratata pour présenter son titre « Coyote », extrait de son cinquième album éponyme aux sonorités acoustiques qui vous fera voyager à coup sûr.

Le vendredi 27 septembre, c’est Taratata ou rien ! Un line-up de rêve, des moments live que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pas question de manquer ça : éteignez votre téléphone et installez-vous confortablement…

Taratata est de retour, et ça va faire du bruit !