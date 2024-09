Inédit de "Cleaners les experts du ménage" chez Pépite & Éric mercredi 11 septembre 2024 sur TFX

Mercredi 4 septembre 2024 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Pépite, 76 ans, retraitée, veuve, Boisseron (34)

À 76 ans, cette veuve, dynamique et pleine de vie, cache, en vérité, un profond mal être.

En effet, depuis la disparition de son mari en 2020, c'est comme si les horloges s'étaient arrêtées dans cette grande maison du sud de la France.

Depuis qu’elle est seule, Pépite s’est laissée envahir par les souvenirs, la poussière, les toiles d’araignées, la saleté en tout genre et le bazar…

C’est simple, aujourd’hui il est difficile de circuler dans la maison tellement les affaires et les détritus ont envahi l’espace de vie.

Mais la peine et la solitude qui pèsent sur Pépite depuis le décès de son mari, l’empêchent de se reprendre en main.

Pire, c’est un véritable cercle vicieux dans lequel s’est engluée notre retraitée : pour retrouver le moral, il faudrait qu’elle puisse recevoir amis et famille… Mais dans un environnement pareil, elle n’ose plus faire venir personne et fait face à la désolation.

Pépite aimerait que les Cleaners puissent l’aider à repartir sur de bonnes bases et ainsi pouvoir retrouver goût à la vie dans une maison à nouveau accueillante. Une mission forte en émotion et leçon de vie pour nos as de la propreté.

Eric, 28 ans, Marseille, fondateur de l'association "Clean my calanques" en 2017

Chaque année, ce sont des tonnes de plastiques et de déchets qui envahissent nos plages et nos côtes et détruisent la faune et la flore, mettant en danger tout un écosystème indispensable à la survie de l’espèce humaine.

C’est contre ces déchets qu'Éric se bat jour après jour.

Ancien chasseur alpin puis entraineur sportif, il avait l’habitude de faire ses entraînements dans les calanques. Au fur et à mesure de ses séances, il s’est étonné de la quantité de déchets présents sur sa route.

Alarmé par cette abondance de déchets, il décide, sur les conseils de sa mère Lise, d’organiser des ramassages entre amis. Suite à ces actions, il en a fait une vraie cause écologique dans la lignée de ce que prônent nos Cleaners, très sensibles aux questions liées à la planète.

Aujourd’hui, Éric a besoin d’un coup de pouce et a décidé de faire appel au savoir-faire des Cleaners pour son prochain évènement de ramassage de déchets : une plage et plus de 150 personnes attendent l’aide des Cleaners pour mener à bien cette mission inhabituelle.

Une mission totalement imprévue et hors catégorie pour nos Cleaners ! Vont-ils savoir faire face à ce nouveau défi ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises…