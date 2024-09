Inédit de "Super Nanny" vendredi 13 septembre 2024 sur TFX chez Céline, Benoit et leurs jumeaux

Vendredi 13 septembre 2024 à 21:05, TFX diffusera un inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly vole au secours d'une maman de jumeaux enceinte de son 3ème enfant.

Cette semaine, Super Nanny vous emmène en Île-de-France, dans le département des Yvelines.

C’est dans une ville située à quelques kilomètres de Versailles que vivent, Céline 39 ans et Benoit 42 ans. Ce sont les heureux parents d’Amandine et Hugo, des jumeaux de deux ans et demi et un autre bébé va très bientôt agrandir la famille car Céline est enceinte de 8 mois…

Justement, depuis la grossesse, Céline et Benoit connaissent quelques difficultés avec les jumeaux. Amandine et Hugo sont en pleine phase d’opposition, qu’on appelle aussi « terrible two » : pleurs, chamailleries, couchers difficiles… Le quotidien n’est pas toujours simple pour ces parents !

Comment peuvent-ils mieux gérer cette période et résoudre ces dysfonctionnements avant l’arrivée du petit troisième ? Comment préparer les jumeaux à l’arrivée du futur bébé ? Ils attendent avec impatience la venue de Super Nanny pour les aider !

Quels conseils Super Nanny va-t-elle leur donner et surtout la naissance aura-t-elle lieu pendant son intervention ?