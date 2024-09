"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 15 septembre 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 15 septembre 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouveau numéro de l'émission "Un dimanche à la Campagne", Frédéric Lopez reçoit trois invités aux parcours exceptionnels Arnaud Ducret, Santa et Eric-Emmanuel Schmitt.

Pour cette troisième saison, "Un dimanche à la campagne" gagne 15 minutes supplémentaires pour encore plus de confidences, de rires et de moments partagés.

Les trois premiers invités de Frédéric Lopez ont décidé de croquer la vie à pleine dent !

Révélé par la série « Parents mode d’emploi », le comédien et humoriste Arnaud Ducret triomphe sur scène, au cinéma et à la télévision. Mais avant de percer, il a dû enchaîné les petits boulots, dont certains vraiment étonnants… Il nous raconte comment son opiniâtreté a fini par payer.

Chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, Santa brille également en solo avec le tube « Popcorn Salé ». Son succès, elle a su l’imposer grâce à son caractère bien trempé.

Du théâtre à l’écriture, Eric-Emmanuel Schmitt est l’un des auteurs français les plus lus et les plus joués au monde. Il compte parmi ses millions de lecteurs une personnalité particulièrement prestigieuse : le Pape François lui-même !

Au programme, des ces deux jours à la campagne : visite à la ferme et partie de pétanque endiablée.

Cette semaine encore, le bonheur est dans le pré le temps d’un "Dimanche à la campagne".