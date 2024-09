"Le meilleur pâtissier" de retour sur M6 le 10 octobre 2024 pour une 13ème saison présentée par Laëtitia Milot

Jeudi 10 octobre 2024 à 21:10 sur M6, "Le meilleur pâtissier" sera de retour pour une 13ème saison inédite et 14 nouveaux pâtissiers amateurs.

Cette année dans "Le Meilleur Pâtissier", la comédienne Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande.

Les 14 pâtissiers amateurs issus de France et de Belgique devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française.

Une saison pleine de rebondissements, des épreuves renouvelées et des nouveautés qui s’annoncent mémorables avec, à la clé, le trophée tant convoité du Meilleur Pâtissier !

La mécanique de l'émission

Épreuve 1 • L’épreuve créative

Jugée par Cyril Lignac et Mercotte, en présence de Laetitia Milot. Dégustation à chaque plan de travail.

Notre duo légendaire a une fois de plus décidé de tout chambouler. Désormais, la première épreuve de chaque semaine de compétition sera l’épreuve créative lors de laquelle il faudra faire preuve d’audace et d’imagination. Une thématique à respecter, des visuels incroyables, de la gourmandise et des histoires personnelles fortes.

Épreuve 2 • L’épreuve technique, les secrets des grands chefs



Incarnée par des experts de la pâtisserie. Dégustation à l’aveugle par Cyril Lignac, Mercotte et en présence de Laëtitia Milot.

Pour la première fois dans l’histoire du "Meilleur Pâtissier", Mercotte a confié son épreuve technique à certains de nos plus grands chefs pâtissiers. Issus de maisons prestigieuses, détenteurs de connaissances techniques, nos experts vont pour la première fois dévoiler leurs recettes stars ainsi que leurs plus grands gestes techniques ! À nos pâtissiers de tenter de les refaire.

Épreuve 3 • L’épreuve surprise

Jugée par Cyril Lignac et Mercotte, en présence de Laetitia Milot.

Surprise du chef, chaque semaine de compétition se conclura par un ultime défi inédit : une épreuve pleine de surprises qui demandera à nos pâtissiers de revisiter toutes sortes de desserts : saveurs régionales, trompe-l’oeil ou classiques de la pâtisserie !

Dans cette épreuve surprise, tout peut arriver ! Des affrontements, une sculpture à créer, une épreuve en binôme, des jurés originaux, un grand classique à revisiter, des gains incroyables : une épreuve pleine de rebondissements…

Le meilleur gâteau de cette épreuve surprise remportera un “Cupcake d’or”, symbole d’une immunité qui permettra au pâtissier de se qualifier immédiatement pour la semaine suivante.

Un nouveau lieu

L'orangerie

Dans ce tout nouveau lieu, chaleureux et convivial, les pâtissiers pourront se retrouver avant ou après une épreuve, pour échanger avec Laëtitia Milot.

Confidences, conseils, instants de partage et réactions à chaud après une épreuve, ce lieu cosy et intimiste sera l’endroit idéal pour les pâtissiers.

Des épreuves toujours plus gourmandes

Cette année encore, des défis toujours plus ambitieux et créatifs seront lancés aux pâtissiers amateurs : “Le tour de France des gâteaux”, “Le chocolat dans tous ses états”, “Les fêtes régionales”, “Recettes de famille”, “Le Portugal” ou encore “Le Japon”.