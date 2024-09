"Les traîtres" : 5ème épisode vendredi 20 septembre 2024 sur M6 avec Eric Antoine

Vendredi 20 septembre 2024 à partir de 21:10, Eric Antoine vous proposera de découvrir sur M6 le cinquième et avant-dernier épisode de la troisième saison des "Traîtres".

Au château de Biron en Dordogne, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Après avoir récupéré dans antichambre l'invitation qui va lui permettre d'avoir un tête à tête avec le joueur de son choix, Arthur Lombard va révéler à Eric Antoine le nom de son convive. Un choix qui doit s'avérer judicieux pour faire basculer l'aventure car son invité devra lui dévoiler sa véritable identité.

Dans ce 5ème épisode, l'avenir des traîtres semble bien sombre. Aux portes de la finale, les places sont de plus en plus chères, la tension de plus en plus forte et les nerfs lâchent.

Les loyaux et les traîtres vont vivre leur dernière table ronde avant la finale. Qui tiendra jusqu'au bout ?