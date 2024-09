Inédit de "Super Nanny" : Avec des jumelles de 5 ans, c’est la fête à la maison, vendredi 20 septembre 2024 sur TFX

Vendredi 20 septembre 2024 à 21:05, TFX diffusera un nouvel inédit de "Super Nanny" dans lequel Sylvie Jenaly va intervenir auprès des trois enfants de Hassan et Kelly dans le Grand Est.

Cette semaine, direction le Grand Est où vivent Hassan 33 ans, Kelly 32 ans et leurs 3 filles, Shayna 9 ans, Nelya et Kymia, des jumelles de 5 ans.

Si les petites dernières font la joie de toute la famille, la gémellité n’est pas toujours facile. Leur arrivée à tout bousculé au sein du foyer. Les jumelles demandent beaucoup d’attention et Shayna elle, ne sait plus où est sa place et se sent seule… Tous attendent avec impatience l’arrivée de Super Nanny.

Quels conseils Super Nanny va-t-elle pouvoir leur donner pour retrouver l’équilibre au sein de leur famille ?