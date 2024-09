"Etam Live Show" : la 17ème édition diffusée sur TMC mardi 24 septembre 2024

A l’occasion de la 17ème édition du "Etam Live Show", TMC offre à ses téléspectateurs cet événement d’exception mardi 24 septembre 2024 à partir de 21:25.

Au cœur d’un lieu iconique, la cour de la Monnaie de Paris, TMC vous invite à découvrir le défilé 2024.

Dans ce lieu unique et riche du patrimoine français, Etam vous invite à découvrir les dessous de la Paris Fashion Week dans ses salons particuliers, un cadre chaleureux et intimiste marqué par la proximité et la connexion avec mannequins et artistes.

C’est un show spectaculaire qui vous attend, rythmé par l’apparition d’artistes prestigieux et contemporains, au gré des silhouettes les plus glamour de la Fashion Week.

Prenez part à cette immersion et vibrez au son d’un line-up encore tenu secret !

Rendez-vous le mardi 24 septembre 2024 pour suivre le show à 21:25 sur TMC.