Mardi 24 septembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera la magnifique finale du concours Eurovision des jeunes musiciens classiques en Norvège avec le pianiste français Pierre-Emmanuel Hurpeau, 20 ans.

Une soirée musicale palpitante qui mêle les prestations live des 11 finalistes et les réactions du jury aux passionnantes « carte postales » de présentation des candidats, filmées dans leurs villes respectives.

Le 17 août à Bodø, capitale européenne de la culture 2024 sur le cercle polaire arctique, la compétition a réuni des jeunes musiciens virtuoses de 13 à 21 ans venus de 11 pays : France et Norvège, Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Pologne, Serbie, Suède, Suisse, République Tchèque.

Pianistes, violoniste, violoncelliste, flûtiste, hautboïste, clarinettiste et même un euphonium, instrument soliste très rare au son magnifique, interprètent Rachmaninov, Saint-Saëns ou Haydn, avec une maestria déjà impressionnante.

C’est le pianiste Pierre-Emmanuel Hurpeau qui représente la France, avec le 3e mouvement du Concerto pour piano en sol de Maurice Ravel.

Actuellement étudiant au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris, il a été sélectionné à l’issue d’une journée d’auditions en avril par un jury de professionnels de la musique et de l’audiovisuel : Camille Pépin, compositrice, Jean-Pierre Loisil, réalisateur et producteur, Jörn Tews, directeur général de l’Orchestre de chambre de Paris.