Le concert de Maya Kamaty aux Francofolies de la Réunion sur Culturebox lundi 30 septembre 2024

Le concert inédit de Maya Kamaty aux Francofolies de la Réunion sera diffusé sur Culturebox lundi 30 septembre 2024 à partir de 21:00.

Avec un univers musical qu’elle décrit comme pluriel, Maya Kamaty ne rentre dans aucune case ! Découvrez son concert inédit aux Francofolies de La Réunion.

Fougue et ténacité sont les premiers mots qui viennent à l’esprit lorsqu’on écoute sa voix limpide et habitée. En 2014, elle plantait son décor d'alors, une passerelle entre le Maloya de son île chérie, La Réunion, et une pop moderne, entre le désir de faire germer ses racines et de les baigner de sonorités actuelles. Huit ans plus tard, l'autrice-compositrice-interprète poursuit le chemin défriché dans son second album Pandiyé, qui empruntait déjà aux influences plus électriques.

En 2022, elle laisse sa rage sourdre dans un nouvel écrin musical au phrasé plus syncopé, aux rythmes plus urbains, aux accents street explosifs. Les mots en étendard de combats et engagements qu'elle compte bien sortir de l'ombre et du silence. Violences et inégalités dans la vie quotidienne, dans l’industrie musicale, Maya n’en démord pas et révèle avec sa “Kreol Urban pop” un son intense et profond.

Nourrie par l’envie d’en découdre avec l’époque en répondant à sa violence par une insolence turbulente et tapageuse, elle trouve un exutoire idéal dans ce rapprochement passionnant avec les grooves saccadés de la nouvelle street-créolité. L’heure n’est plus aux bonnes manières, et voilà donc Maya Kamaty qui déboule dans le ring populaire et nerveux des musiques urbaines !