"Le Golden Bachelor" : les deux derniers épisodes diffusés sur M6 mercredi 2 octobre 2024

Mercredi 2 octobre 2024 à partir de 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous proposera de découvrir les deux derniers numéros de l'émission "Le Golden Bachelor" dans laquelle Landry, un sénior de 60 ans, tente de retrouver l'amour.

En raison de contre-performance d'audience, M6 accélère la diffusion du "Golden Bachelor" et diffuse mercredi les deux derniers numéros.

Landry a 60 ans. Ce Bachelor mature et sage, père de trois enfants, cherche l'amour auprès d'une femme de son âge.

Vingt prétendantes, toutes âgées de 55 à 67 ans, des femmes accomplies, indépendantes, et qui savent ce qu'elles veulent, vont faire sa connaissance. Elles sont bien décidées à tomber amoureuses, quoi qu'il en coûte.

De nombreux rendez-vous romantiques vont jalonner les journées du Bachelor et des prétendantes. Tout au long de ce conte de fée, Landry et les Bachelorettes vont tenter de se découvrir lors de différentes activités, que ce soit en groupe ou en couple (balades à cheval ou en bateau, ateliers artistiques, cours de cuisine ou de danse, spa…) dans des sites tous plus magnifiques les uns que les autres… Enfin, le Bachelor se rendra chez les dernières Bachelorettes encore en lice et, moment fatidique et redouté, les présentera à ses proches.

Tout au long de ces semaines, des affinités vont se créer, des doutes vont voir le jour et des cérémonies de la rose de plus en plus épineuses vont se dérouler. Mais attention, si Landry exprimera ses choix en remettant des roses à ses prétendantes préférées, celles-ci auront toujours le pouvoir de les refuser et de quitter l’aventure quand elles le souhaitent…

Alors, à qui Landry remettra-t-il la rose d’or ?