Le concert de Noel Gallaghers High Flying Birds au Zénith de Paris diffusé sur Culturebox mercredi 2 octobre 2024

À l'occasion de la reformation du groupe Oasis, Culturebox diffusera mercredi 2 octobre 2024 à 21:00 le concert de Noel Gallagher et de ses High Flying Birds au Zénith de Paris.

Samedi 11 novembre 2023, Noel Gallagher et ses High Flying Birds investissaient la scène du Zénith de Paris pour une date exceptionnelle.

Culturebox diffuse leur concert à l'occasion de la reformation du groupe Oasis !

Avec la sortie de leur quatrième album, Council Skies, l'ex-chanteur-compositeur d'Oasis rend hommage à ses racines et propose l'enregistrement le plus varié et abouti à ce jour, empreint de confiance, de prise de risque, de liberté créative et d'une grande profondeur émotionnelle.

Un concert à vivre et à revivre sur Culturebox, pour découvrir ces nouveaux titres en live, ainsi que les plus grands titres en solo de Noel Gallagher, et une sélection de classiques d'Oasis !