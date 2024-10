"Vidéo Quiz, la réponse en images" un nouveau jeu sur W9 présenté par Issa Doumbia

À découvrir sur W9 jeudi 24 octobre 2024 à 21:10, les deux premiers numéros de "Vidéo Quiz, la réponse en images" un nouveau jeu présenté par Issa Doumbia.

Dans ce jeu d’un nouveau genre, Issa Doumbia va mettre au défi deux équipes de trois célébrités pour tenter d’identifier le plus rapidement possible un enchainement de vidéos.

La particularité : tout le monde peut jouer, car la réponse est en image ! Nos personnalités sauront-elles identifier toutes les images qui leur seront proposées et ainsi amasser un maximum de gains ?

Les équipes de célébrités s’affronteront lors de trois manches toutes aussi intenses que délirantes : Les face à face, les duos et le match des capitaines.

L’équipe gagnante à l’issue de ses manches disputera la finale. Elle aura alors une minute pour valider 10 vidéos et ainsi tenter rapporter jusqu’à 15 000€ pour son association.

La méncanique du jeu

Manche 1 • Les face-à-face

Six joueurs, trois duels épiques ! Deux joueurs de chaque équipe s’affrontent sur un même thème. Qui sera le plus rapide et le plus malin ? Le gagnant décroche la mise et fait grimper la cagnotte. Pour chaque duel 1500 € maximum à la clé !

Manche 2 • Les duos Les choses se corsent !

Deux duos, deux thèmes. Chaque duo de chaque équipe se retrouve devant la télévision pour affronter un thème. La cagnotte ? Elle peut atteindre 4000 € ! Mais une seule équipe sortira vainqueur de cette manche. Qui remportera la bataille ?

Manche 3 • Le match des capitaines

Place aux capitaines ! Chaque équipe choisit pour l’autre une thématique. Ce sont ensuite les capitaines qui vont devoir relever, en solo, cet ultime défi pour espérer qualifier leur équipe. La tension monte et pour cause tout peut basculer dans cette manche avec des gains qui explosent ! 10 000€ maximum.

La finale

Le grand moment est arrivé ! L’équipe finaliste se tient devant 10 télévisions. Elle va jouer en relai et découvrir derrière chaque télé une vidéo. Attention, chaque vidéo a une valeur ! Leur mission : tout valider en moins d’une minute pour remporter tout l’argent accumulé jusqu’ici ! Est-ce que la victoire est à portée de main ?

Des célébrités déterminées...

Voici les célébrités qui joueront dans les deux premiers numéros.

Association ELA

Capitaine : Sandrine Quétier

Cécila Cara

Donnel Jacksman

Association CÉKEDUBONHEUR

Capitaine : Augustin Galiana

Fabien Olicard

Antonia De Redinger

Association JOKER

Capitaine : Séverine Ferrer

Gwendal Marimoutou

Prescilla Betti

Association ROSE UP