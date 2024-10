"Le Grand Concert de la Francophonie" vendredi 4 octobre 2024 sur France 3, les artistes présents

Vendredi 4 octobre 2024 à 21:05, France 3 fêtera la langue française en proposant un grand concert ! Pour cet événement, de nombreux artistes venus du monde entier se réunissent pour célébrer la musique francophone et ses plus belles chansons.

Une soirée sur deux continents, présentée en France par Cyril Féraud depuis le magnifique château de Villers-Cotterêts, Cité internationale de la langue française, et à Québec, par Véronic Dicaire, Patrick Bruel et Black M depuis l’Agora du port de Québec, devant plus de 10 000 personnes.

Sur ces deux scènes de nombreux artistes les accompagnent : Alain Chamfort, Natasha St-Pier, Isabelle Boulay, Jenifer, Patrick Fiori, Amadou et Mariam, Santa, Daniel Lavoie, M. Pokora, Bruno Pelletier, Corneille, Grand Corps Malade, Tiken Jah Fakoly, Roxane Bruneau, Mentissa, Helena, Nuit Incolore, Waahli, Petitom, IAM, Roxane Bruneau, Mario Pelchat, Biz, Stéphane, Samian…

Un pont musical entre deux pays qui font rayonner la chanson et la langue françaises à travers le monde !

Le XIXe Sommet de la Francophonie s’ouvre le 4 octobre 2024 à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones.

À l’initiative du président de la République, ce sommet réunit tous les chefs d’État francophones au monde, un événement majeur, tant sur le plan diplomatique que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d’union.