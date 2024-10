Vendredi 4 octobre 2024 à 23:30 sur TF1 Arthur passe les commandes à Booder pour une « spéciale enfants » de "Vendredi tout est permis".

Booder sera entouré de 7 enfants qui vont participer aux épreuves cultes de "Vendredi tout est permis".

Au programme pour Liam, Billie, Alessandro, Snoopy, Julie, Sacha et Ilham, une battle danse avec Chris Marquez et Ines Vandamme, de la magie avec Viktor Vincent, et le célèbre décor penché avec la participation de Majid Berhila.

Séquences cultes en perspective !

Vous l'aurez compris, ce vendredi, tout est permis et la bonne humeur garantie !