"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 6 octobre 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 6 octobre 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouveau numéro de l'émission "Un dimanche à la Campagne", Frédéric Lopez reçoit trois invités aux destins exceptionnels : le comédien Clovis Cornillac, l’humoriste Michel Leeb et la chanteuse Cœur de Pirate.

Tête d’affiche du film phénomène « Un petit truc en plus » aux côtés d’Artus, Clovis Cornillac est l’un des visages les plus populaires du cinéma français. Plus jeune, il s’était pourtant juré de ne jamais devenir acteur.

Avec ses mimiques et ses imitations culte, Michel Leeb triomphe sur scène depuis quarante ans. La carrière de cet ancien prof de philo a décollé grâce à une publicité pour un insecticide.

Révélée en 2009 grâce au succès du titre « Je t’aime encore », Cœur de Pirate revient sur le devant de la scène et évoque avec beaucoup de sensibilité son passé d’enfant harcelée.

Cette semaine encore, les invités se confient comme jamais entre un irrésistible concours de mimes et une improbable séance de Tai-chi.