"Un dîner presque parfait" spéciale USA sur W9 du 7 au 11 octobre 2024

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024 à 18:50 sur W9, "Un Dîner presque parfait" traverse l’Atlantique pour une semaine de compétition spéciale USA !

Les 5 candidats de la semaine sont tous dingues des Etats-Unis : ils mangent, pensent, respirent et vivent à l’américaine à 100%.

Au menu de cette semaine « XXXL », nous retrouvons 5 winners :

Muriel, la roller-girl au style disco.

Jessie, avec sa soirée d’Halloween qui célèbrera son idole Michael Jackson.

Lady Max, transformiste qui rendra hommage aux plus grandes stars américaines, de Marylin Monroe à Céline Dion.

Jason, le joueur de football américain qui plongera ses invités dans l’univers du Superbowl.

Amanda, notre expatriée américaine qui replongera dans ses années High School, entre bal de promo et pom pom girls.

Alors, are you ready pour embarquer dans ce very good trip en Amérique ?