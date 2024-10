Le concert des Nuits d'été 2024 au château de Schönbrunn diffusé sur Culturebox mardi 8 octobre 2024

Mardi 8 octobre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert des Nuits d'été 2024 au château de Schönbrunn avec l'Orchestre philharmonique de Vienne.

Rendez-vous incontournable de la scène classique internationale, le concert des Nuits d'été de Schönbrunn a lieu en plein air dans le magnifique décor illuminé du château de Schönbrunn et de son parc au style baroque.

Il est, cette année, dirigé pour la seconde fois par le chef d'orchestre letton Andris Nelsons.

Au programme : des oeuvres des XIXe et XXe siècles, allant de la Chevauchée des Valkyries à la musique de variété, et puis la soprano norvégienne Lise Davidsen fera ses débuts à Schönbrunn avec deux airs de Tannhäuser de Richard Wagner et de La forza del destino de Giuseppe Verdi.

Enfin, un hommage sera rendu à l'une des figures musicales de l'année : Bedřich Smetana. En l'honneur de son 200ème anniversaire, trois oeuvres du compositeur seront interprétées.

Depuis 2004, l'Orchestre philharmonique de Vienne organise ce spectacle gratuit afin de rendre la musique classique plus accessible à un large éventail de spectateurs et France Télévisions est naturellement partenaire de ce bel événement.