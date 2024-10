"Cleaners les experts du ménage" : Joanda et son école face à Juliette, mercredi 9 octobre 2024 sur TFX

Mercredi 9 octobre 2024 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Joanda, 40 ans, chanteur, natif du beau village occitan de Maraussan dans l’Hérault.

Joanda est également parrain de l’ancienne école des filles du village de Maraussan. Construite au 19eme siècle à l'époque de Jules Ferry, elle été réouverte en 2017 et transformée en collège mixte, grâce à la mobilisation collective de tous les parents d’élèves ayants tous un désir commun : redonner vie au centre bourg du village !

Seulement voilà, aujourd’hui la partie de l’école qui pourrait permettre cet agrandissement est à l’état de chantier : pièces sales et vétustes, gravats en tout genre au sol … impossible d’y recevoir des élèves.

Juliette, 59 ans, célibataire, sans emploi, Paris.

Juliette traverse en ce moment la période la plus difficile de sa vie : le deuil de son ancien compagnon, Noël, décédé il y'a tout juste deux semaines. À son départ, et sans qu’elle ne le soupçonne, le petit nid douillet se transforme en une véritable déchetterie. Noël, atteint du syndrome de Diogène, se laisse sombrer petit à petit, dans le plus grand secret. Juliette découvre l'état de l'appartement : crasse, caddies de supermarchés, murs jaunis par le tabac, poussière, déchets alimentaires, excréments, rongeurs...

Pour retrouver le bonheur, Juliette à besoin du soutien des Cleaners.