"Maisons insolites USA : laquelle sera la plus moche ?" : la saison 1 diffusée sur Gulli jeudi 10 octobre 2024

Gulli vous entraine à la découverte des maisons les plus singulières, voire tout simplement laides, des États-Unis avec ce nouveau programme aussi surprenant que drôle ! La première saison est diffusée jeudi 10 octobre à partir de 21:10.

Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas... oui enfin presque ! L’humoriste et actriceaméricaine Retta (“Good Girls”) s’est donnée une mission : faire le tour des États-Unis afinde trouver LA maison la plus affreuse de tout le pays !

Région après région, elle sélectionne à chaque fois les 3 plus grandes abominations qu’elle découvre. Une fois la recherche aboutie, Retta compte bien venir en aide aux propriétaires complètement dépassés par la laideur aveuglante de leur habitation.

A la clef de cet abominable classement $150 000 pour réaliser l’entière rénovation de lamaison qui sera jugée la plus abjecte des USA. Alors quelle sera la maison la plus moche ?

Saison 1

21:10 Épisode 1 Bienvenue dans mon horrible maison

L’humoriste et actrice américaine Retta fait le tour des États-Unis afin de trouver la maison la plus affreuse du pays ! Couleurs criardes, déco surchargée, ambiance très (trop) prégnante… ces propriétaires ont tout donné… et le résultat est pour le moins surprenant. Alors quelle sera la plus belle maison moche des USA ?

Retta entame son tour des États-Unis dans le Midwest, à la découverte d’un temple dédié à Poséidon, d’une maison flashy des années 70 et d’une demeure au passé lugubre.

21:35 Épisode 2 Vous avez dit affreux ?



La recherche de la maison la plus affreuse des États-Unis se poursuit dans le Sud-Est. Les trois nouveaux prétendants au titre sont un hangar plein de mauvaises surprises, un pavillon rempli de caméras et une maison dangereusement conçue.

22:00 Épisode 3 La pyramide du mauvais goût



Retta se rend dans le Nord-Est pour découvrir la maison la plus hideuse de la région. Elle remet en question les choix d'aménagement d'une ancienne école maternelle, d'une maison en forme de pyramide et d'une atrocité à la moquette rose qui ressemble à un appartement pour chats.

22:40 Épisode 4 Laideur à bâbord

Retta trouve une zone d'ombre sur la côte Ouest ensoleillée en visitant trois maisons qui relèvent davantage du cauchemar que du rêve : une maison qui ressemble à une jungle, une grange transformée en maison et une résidence qui donne l'impression d'être à bord d'un bateau.

23:05 Épisode 5 Vilain petit canard devient magnifique

Après avoir choisi parmi les quatre finalistes la maison la plus horrible des États-Unis, Retta annonce l'heureuse nouvelle à son propriétaire et la décoratrice Allison Victoria s'attaque à la rénovation.