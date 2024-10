"Le Maître du jeu" : 1er numéro vendredi 11 octobre 2024 sur TF1 avec Laurent Ruquier (vidéo)

Vendredi 11 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera le premier numéro du "Maître du jeu", un jeu d’enquête hors du commun présenté par Laurent Ruquier.

Immense célébrité connue de tous, tout le monde connait son visage et son nom… et pourtant personne ne suspecte que derrière cette personnalité populaire se cache un Maître du Jeu machiavélique. Mais qui est-ce ?

12 célébrités, Elsa Bois, Max Boublil, Cartman, Valérie Damidot, Frédéric Diefenthal, Arnaud Ducret, Claire Francisci-Ducret, Jeanfi Janssens, Kody, Chantal Ladesou, Sarah Mortensen et Francis Perrin, ont reçu une mystérieuse invitation pour participer à un jeu d’enquête hors du commun dans une somptueuse demeure coupée du monde dans laquelle rien ne va se passer comme prévu…

Réputées pour leurs rôles de policiers à l’écran, passionnées d’énigmes, d’escape games ou de romans policiers, elles vont devoir mettre leurs techniques de détective à l’épreuve au service d’une enquête inédite : découvrir l’identité de l’énigmatique et charismatique hôte qui les a conviées. Pour cela le Maître du Jeu a concocté de nombreuses épreuves et semé de nombreux indices afin de mettre nos personnalités sur la piste… Son arrogance n’aura d’égal que son intelligence puisque toutes les réponses seront sous leurs yeux !

Un jeu d’enfant n’est-ce pas ?

Mais c’est sans compter sur la ruse de leur hôte. Le Maître du Jeu va tirer les ficelles dans l’ombre : les guider vers sa véritable identité…ou les induire en erreur ! Pour cela, il a désigné secrètement un complice parmi les célébrités dont l’unique but est de saboter l’enquête de l’intérieur et de les mener sur des fausses pistes…

Les célébrités devront ainsi mener une double enquête : découvrir l’identité de l’hôte mystère mais aussi celle du complice saboteur pour l’éliminer au plus vite. Elles devront démêler le vrai du faux, éviter les pièges et rester soudées pour mener leur mission à terme et espérer remporter 100 000 euros pour leurs associations. Une pression supplémentaire pour nos invités !

Création française originale, "Le Maître du jeu" vous invite à vous immerger dans un univers où mystère, humour et interaction s'entremêlent pour le plaisir de toute la famille.

Chaque téléspectateur a l’opportunité de se transformer en détective depuis son propre salon, en s’engageant activement dans les énigmes, en explorant les indices et en cherchant « qui est le Maître du Jeu ? ».

Des scènes de tension dramatique, des révélations choc et des moments hilarants viendront pimenter le jeu et vous feront douter de tout.

Découvriront-ils l'identité du Maître du Jeu ?

Le complice se fera-t-il démasquer ?

Préparez-vous à être surpris, à réfléchir et à participer à une enquête palpitante !