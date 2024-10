Roberto Alagna, le concert anniversaire aux Folies Bergère sur France 5 vendredi 11 octobre 2024 (vidéo)

Vendredi 11 octobre à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à Roberto Alagna à l'occasion de ses 40 ans de carrière.

Au programme : le concert anniversaire aux Folies Bergère sous la direction d'Yvan Cassar, et le concert « Oh La La, Alagna ! De la Sicile à Little Italy ».

21:05 Roberto Alagna aux Folies Bergère, le concert anniversaire

Aux Folies Bergère, Roberto Alagna célèbre en musique plusieurs anniversaires : celui de ses 60 ans et celui de ses 40 ans de vie artistique. Authentiquement populaire et aimé d'un large public, séduit par tous les aspects du chant, insatiable passionné de la voix, il explore depuis toujours et sans cesse de nouveaux territoires artistiques. Une carrière qui se moque des frontières entre les styles musicaux, une carrière hors norme.

Pour cet anniversaire célébré en musique, Roberto Alagna nous offre un concert inédit composé des airs qui ont marqué sa carrière exceptionnelle. Au programme donc : les plus grandes pages des compositeurs d’opéra fétiches de Roberto Alagna, bien sûr, de Puccini à Tchaïkovski en passant par Verdi, Gounod ou Leoncavallo… Mais aussi les grands succès de la chanson populaire italienne, à laquelle Alagna doit son amour du chant. Un concert avec l’Odyssey Symphony Orchestra sous la direction du chef d’orchestre, ami et grand complice de Roberto Alagna : Yvan Cassar.

22:25 Oh La La, Alagna ! De la Sicile à Little Italy

Oh La La, Alagna ! est une compilation des plus grands standards internationaux interprétés en live par le célèbre ténor Roberto Alagna. Avec Oh La La, Alagna !, le plus éclectique des ténors nous invite à découvrir son univers extra-lyrique, celui de ses origines, qui le rapprochent de sa passion pour la chanson populaire. De la Sicile à Little Italy, retrouvez plus de vingt airs magistralement interprétés qui ont marqué la carrière de l’artiste.

Avec la complicité de célèbres directeurs musicaux, tels qu’Yvan Cassar ou Frédéric Manoukian, et leurs orchestres, Roberto Alagna vous fera vivre une soirée d’exception en interprétant ses airs fétiches, tout à tour festifs ou émouvants, tels que « Mambo Italiano », « Piensa en mi » ou « Mexico ». Plus de deux heures d’un voyage musical hors norme !