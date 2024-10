"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 13 octobre 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 13 octobre 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouveau numéro de l'émission "Un dimanche à la Campagne", Frédéric Lopez a invité trois personnalités dont l’audace et l’obstination leur ont permis d’exaucer leurs rêves.

Humoriste, comédienne et réalisatrice, Nawel Madani a été révélée par le « Jamel Comedy Club ». Fille d’un chauffeur de taxi et d’une infirmière, elle a toujours cru en sa chance jusqu’à quitter la Belgique pour vivre son rêve américain.

Danseur et chorégraphe, Chris Marques est le plus célèbre juré de « Danse avec les stars ». Au prix d’une incroyable volonté, il est devenu triple champion du monde de salsa en dissimulant à tous une terrible maladie.

Elle est la plus belle voix des plus belles voix. Anne Sila a remporté l’édition des champions de « The Voice ». A ses débuts, elle a chanté dans les prestigieux clubs de jazz américains suite à une rupture amoureuse.

Cette semaine encore, les personnalités retrouvent le goût des plaisirs simples le temps d’un Dimanche à la campagne.