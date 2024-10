"Maisons insolites USA : laquelle sera la plus moche ?" : la saison 2 diffusée sur Gulli jeudi 17 octobre 2024

Gulli vous entraine à la découverte des maisons les plus singulières, voire tout simplement laides, des États-Unis avec ce programme aussi surprenant que drôle ! La seconde saison est diffusée jeudi 17 octobre à partir de 21:10.

Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas... oui enfin presque ! L’humoriste et actriceaméricaine Retta (“Good Girls”) s’est donnée une mission : faire le tour des États-Unis afinde trouver LA maison la plus affreuse de tout le pays !

Région après région, elle sélectionne à chaque fois les 3 plus grandes abominations qu’elle découvre. Une fois la recherche aboutie, Retta compte bien venir en aide aux propriétaires complètement dépassés par la laideur aveuglante de leur habitation.

A la clef de cet abominable classement $150 000 pour réaliser l’entière rénovation de lamaison qui sera jugée la plus abjecte des USA. Alors quelle sera la maison la plus moche ?

Saison 2

21:10 Épisode 1 Mochetés rocheuses

Dans les majestueuses montagnes des États-Unis, Retta trouve trois maisons laides prêtes à être rénovées ! En sillonnant la région, elle découvre une cabane en pièces détachées, une maison en équilibre sur un rocher et une maison qui ressemble étrangement à une église

21:35 Épisode 2 Stupéfaction au soleil



Sous le soleil de Floride, Retta découvre un bâtiment aux allures de navire, un octogone géant où la vie privée n’existe pas et une maison très appréciée des nuisibles.

22:05 Épisode 3 Horreur sur la côte Pacifique



Retta part à la chasse à la laideur le long de la côte Pacifique et visite une maison cauchemardesque recouverte de linoléum, une maison dont l'escalier mène tout droit en enfer et un foyer à la chaleur oppressante doté d'un immense solarium.

22:35 Épisode 4 Désastres dans le désert

Les grands espaces majestueux des Grands Déserts cachent une maison où régnait un chat, un triple dôme sujet aux intempéries et un pavillon figé dans les années 70.

23:05 Épisode 5 Les monstres du lac



Retta se rend dans la région des Grands Lacs pour visiter trois maisons plus affreuses les unes que les autres. Laquelle aura la chance de se qualifier pour la finale ?

23:40 Épisode 6 Un petit coin de paradis

Retta dévoile le grand vainqueur de la compétition, puis Alison et son équipe rénovent entièrement la maison pour offrir à ses propriétaires un petit coin de paradis.