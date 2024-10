"Éternel Aznavour" : le concert événement sur France 3 vendredi 18 octobre 2024

Vendredi 18 octobre 2024 à 21:05, France 3 diffusera "Éternel Aznavour : le concert événement", une soirée inoubliable où la musique, l'émotion et la poésie seront au rendez-vous.

Pour célébrer le centenaire de la naissance de l'une des plus grandes légendes de la chanson française et à l'occasion de la sortie du film Monsieur Aznavour, France 3 vous invite à une soirée exceptionnelle autour de ses plus belles chansons.

Les plus grands artistes de la scène française lui rendent hommage au cours de cette soirée musicale. Entourés d’un orchestre composé de 22 musiciens, ils se succéderont pour interpréter ses plus grands succès, et témoigner de l’histoire d’amour qui les lie avec Charles Aznavour.

De "La Bohème" à "Emmenez-moi", en passant par "Hier encore" et "Je m’voyais déjà", chaque performance sera un hommage vibrant à l'homme qui a marqué des générations par ses textes profonds et sa voix inoubliable. Ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur cet homme pudique à travers des images d’archives rares issues de la collection privée de Charles Aznavour qui viendront ponctuer ce show.

Grand Corps Malade, Santa, Patrick Fiori, Eddy de Pretto, Bénabar, Mentissa, Thomas Dutronc, Calogero, Amir, Raphaël, Jeremy Frérot, Aliocha Schneider, Ben Mazué, Pierre Garnier, Rim-K ou encore Joseph Kamel.

Ne manquez pas cette soirée inoubliable où la musique, l’émotion et la poésie seront au rendez-vous pour célébrer l'héritage artistique de Monsieur Charles Aznavour.