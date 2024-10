"La France a un incroyable talent" : épisode 1, les auditions, mercredi 23 octobre 2024 sur M6 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" fait son grand retour sur M6, mercredi 23 octobre 2024 à 21:10, pour une 19ème saison inédite présentée par Karine Le Marchand.

Cette saison, les artistes vont bousculer les conventions avec humour et proposer un show qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Karine Le Marchand, la maîtresse de cérémonie, sera toujours accompagnée des juges Éric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy. Chacun leur tour, ils vont juger et conseiller les 120 candidats qui vont se présenter à eux.

Pour passer la première étape des auditions, il faut décrocher au moins trois "oui" du jury. S’il y a deux "oui" et deux "non", c’est un panel de spectateurs, présent dans le public, qui décidera si l’aventure continue ou pas…

5 Golden Buzzers, donnant accès à la demi-finale, sont disponibles : quatre pour les juges et un pour Karine Le Marchand.

Et le Platinium Buzzer, ce buzzer “magique” qui envoie directement en finale, est de retour. Mais il n’y en a qu’un, et il doit être attribué à l’unanimité par les quatre juges.

Des talents toujours plus incroyables !

Cette saison, préparez-vous à vivre l’inattendu ! Plus que jamais, l'émission rassemble des talents audacieux, prêts à réinventer l’art du spectacle. Découvrez des personnalités uniques qui vont bousculer les codes et vous offrir des performances saisissantes, riches en émotions et en surprises.

Rires, frissons et moments inoubliables garantis. Ne manquez pas cette édition, elle s’annonce tout simplement spectaculaire !

Ibra Acro Boy

Acrobate de génie, Ibra vous réserve une cascade spectaculaire. Après avoir sauté pardessus des obstacles, cette fois, il vise encore plus haut : il tentera de survoler non pas une, ni deux, mais huit personnes ! Un exploit jamais vu dans l’émission. Parviendra-til à franchir ce cap sans toucher terre ?

Mathieu Stepson

Le magicien audacieux va tenter le tour de sa vie. Avec des risques calculés (ou pas), il mettra tout en jeu pour bluffer le jury et le public. Suspense garanti !

Hakuna Matata Acrobats

Maîtres du rolla-bolla, ces acrobates vont multiplier les risques. Déjà impressionnants à un ou deux, cette fois, ils seront quatre à tenter de garder leur équilibre sur ces cylindres. Une prouesse technique qui pourrait bien les propulser au sommet de l’émission. Vont-ils vous tenir en haleine jusqu’au bout ?

Creatine Price

Drag queen à la voix d’or, Créatine surprendra le public en chantant de l’opéra… Mais ce n’est pas tout. Sa prestation réserve une rencontre touchante avec Marianne James, une amie virtuelle qu’elle n’a jamais vue en personne. Comment réagira Marianne en découvrant la surprise de Créatine sur scène ? Une belle amitié va-t-elle naître sous les projecteurs ?

Danielle Schwartz

À 80 ans, Danielle est la mamie rigolote que tout le monde rêve d’avoir. Mais ne vous y trompez pas, elle n’est pas là pour vous offrir des cookies mais pour vous faire éclater de rire. Après avoir exercé 100 métiers, elle se lance dans une nouvelle carrière de standup. Ses blagues pleines de vie sauront-elles réveiller la salle et faire trembler les murs ?

Dream Catchers Academy

Ces jeunes danseuses orphelines ont un rêve en commun : maintenir leur académie vivante tout en partageant leur art avec le monde entier. Leur mission ? Sensibiliser et toucher le public à travers la danse. Leur énergie et leur talent leur permettront-ils de capturer le coeur des Français ?

Matthieu Nina

Tomber de haut n’a jamais arrêté Mathieu. Après une chute qui a bouleversé sa vie, il a dû réapprendre à parler et à marcher. Aujourd’hui, il raconte son parcours avec humour, transformant sa résilience en éclats de rire. Parviendra-t-il à faire rire le jury avec cette force intérieure ?

Daniel Simu

Acrobate avant-gardiste, Daniel n’a trouvé personne pour l’accompagner dans ses numéros… alors il a créé son propre partenaire : un robot. Comment ce duo hommemachine va-t-il faire réagir le jury ? Une performance hybride qui promet une bonne dose de surprise.