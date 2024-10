Dimanche 27 octobre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "20 000 lieues sous les mers", captation du spectacle de La Comédie-Française, d'après le roman de Jules Verne.

Six comédiens embarquent à bord du Nautilus, du capitaine Némo.

Méduses et poissons flottent dans ce monde noir. Quel meilleur support que les marionnettes pour incarner ces créatures des abysses ?

Christian Hecq, comédien et metteur en scène, et Valérie Lesort, qui fabrique des marionnettes, sont à l'origine de ce spectacle donné entre novembre 2018 et janvier 2019 au Théâtre du Vieux Colombier.