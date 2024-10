"La France a un incroyable talent" : épisode 2, les auditions, mercredi 30 octobre 2024 sur M6

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous mercredi 30 octobre 2024 à 21:10 sur M6 pour la 2ème soirée des auditions de la 19ème saison de "La France a un incroyable talent".

La 19ème saison de "La France a un Incroyable Talent" continue avec une deuxième soirée d’auditions qui promet de vous scotcher à vos écrans. Préparez-vous à vibrer, rire, et peut-être même verser une petite larme… et surtout, à être surpris ! Cette émission n’est pas seulement une vitrine pour les talents ; c’est un véritable tourbillon d’émotions.

Il reste encore quatre Golden Buzzers à attribuer, offrant aux artistes un ticket direct pour les demi-finales. Mais l’enjeu ultime ? Le Platinium Buzzer, qui enverra un candidat directement en finale, à condition d’obtenir l’unanimité du jury. Rien que ça ! Autant dire que la pression monte.

Les talents devront tout donner pour décrocher au moins trois “oui”, sinon, c’est le public qui tranchera en cas d’égalité.

Au programme de cette seconde soirée :

Plongez dans l’univers des candidats avec des artistes qui feront tout pour marquer les esprits comme :

Axel Tedesco

Jeune étudiant au conservatoire, Axel est un fan de Michael Jackson et connait toutes ses chansons et chorégraphies. En participant à “La France a un Incroyable Talent”, il réalise son rêve d’enfant en se produisant sur cette scène. Avec une tessiture vocale étonnante et un déhanché qui ne laissera personne indifférent, il n’a qu’un seul objectif : faire vibrer sa maman dans le public… et pourquoi pas, décrocher un Golden buzzer !

Francoeur

Pour Francoeur, la musique est un moyen de communication. C’est au clavier qu’elle a commencé à composer ses chansons jusqu’au jour où elle a découvert la harpe. Propice au rêve et à l’imaginaire, cet instrument ne la quitte plus et donne un petit supplément d’âme à ses chansons. Pour cette audition, Francoeur compte bien hypnotiser le jury et le public avec son mélange unique de mélodie et d’émotion. Son style si particulier saura-t-il toucher les jurés ?

Julien (et Alexandra)

Depuis seulement deux ans, Julien, 18 ans, s’est lancé dans la danse avec une passion dévorante. Aux côtés de sa professeure, Alexandra, il a travaillé sans relâche pour se perfectionner. Mais ce soir, les choses prennent une tournure inattendue : il devra performer seul, Alexandra l’a décidé ainsi pour lui donner une chance de briller par lui-même. Ce coup de théâtre pourrait être une source de stress intense, mais aussi l’opportunité parfaite de se dépasser et surprendre tout le monde.

Dream Catchers Academy

Les Dream Catchers sont un groupe de jeunes danseuses orphelines venues tout droit du Nigéria avec une mission : utiliser leur art pour sensibiliser et toucher le public. En partageant leur histoire et leur incroyable énergie sur scène, elles espèrent non seulement maintenir leur académie en vie, mais aussi transmettre un message d’espoir dans le monde entier. Chaque mouvement est imprégné de leur passion et de leur détermination. Leur histoire émouvante et leur talent serontils suffisants pour capturer le coeur des Français et leur permettre d’avancer dans la compétition ?

Merwan Sali

À seulement 27 ans, Merwan Sali est déjà un humoriste aguerri, bien qu’il ne vive pas encore de son art. Sur scène, il raconte une histoire personnelle des plus touchantes : à 17 ans, il a combattu et vaincu un cancer. Aujourd’hui guéri, il a choisi de transformer ses expériences difficiles en éclats de rire, avec un style d’humour toujours sincère. Avec un tel sujet, Merwan joue gros : saurat- il faire rire le jury sur un thème aussi sensible tout en touchant leur coeur ? Tout laisse à croire que cette audition pourrait bien changer sa vie.

John Harmo Jump

John Harmo Jump, 60 ans et fringant comme jamais, arrive avec un concept inédit : l’alliance du sport et de l’harmonica. Avec son slip façon “James Bond 007”, John espère convaincre le jury de la légitimité de sa discipline, qu’il appelle l’Harmo Jump. Le mélange inattendu d’énergie physique et de musique peut surprendre, mais suffira-t-il à emporter l’adhésion des jurés ?

Daniel Simu

L’acrobate Daniel Simu ne fait pas les choses comme tout le monde. Pour son numéro de “main à main”, il s’est entouré d’un partenaire très spécial : un robot. Cette alliance entre l’humain et la machine donne un spectacle fascinant où l’acrobatie rencontre la technologie dans un ballet d’une grande poésie. Daniel et son robot pourront-ils réinventer les codes de l’acrobatie ?

Jocelyne Lafaille

Jocelyne Lafaille est une auteure et interprète passionnée, et ce soir, elle dédie sa chanson à sa ville de coeur, Brive-la-Gaillarde. Dans ce véritable hymne local, elle exprime son amour pour sa région avec authenticité et sincérité. Elle espère partager ce morceau de vie avec le reste du pays, voire au-delà des frontières. Résolument positive, va-t-elle réussir à embarquer le jury dans son univers ?