France 2 fêtera les 45 ans de "Starmania" le 16 novembre, voici les artistes qui seront présents

Samedi 16 novembre 2024 à 21:10, France 2 proposera soirée exceptionnelle pour célébrer un monument musical , les 45 ans de la comédie musciale "Starmania".

Il y a 45 ans, Starmania voyait le jour, un chef-d’œuvre créé grâce à la collaboration de Michel Berger et Luc Plamondon. Pour marquer de manière inoubliable ce 45ème anniversaire, France 2 vous propose une soirée-événement pour vivre ou revivre cet opéra rock légendaire !

Tous les plus grands succès de la comédie musicale : Le monde est Stone, Le blues du businessman, en passant par Ce soir on danse à Naziland ou encore SOS d’un terrien en détresse, Monopolis, Ziggy et tant d’autres sont au rendez ce soir dans Starmania, l’anniversaire- événement, les 45 ans.

Les plus grands artistes français, québécois... et pour la première fois la nouvelle troupe de Thomas Jolly se réunissent le temps d’un soir pour vous offrir un spectacle d'exception !

Sur la scène de l’Agora à Québec, Patrick Bruel, Garou, Jenifer, Isabelle Boulay, Hélène Ségara, Santa, Diane Tell, Shy'M, Peter Kingsberry, Michaël Gregorio, Anne Sila, Véronic Dicaire, Vincent Niclo, Daniel Lavoie, Elodie Frégé, Claude Dubois, Pierre Lapointe, Fabienne Thibeault et la nouvelle troupe de Starmania reprendront en duo, en solo ou en collégiales les plus belles chansons du répertoire de Starmania.

Outre les performances musicales, ce sera l'occasion de replonger à travers des archives inédites dans l'histoire de Starmania, sa création, ses personnages cultes ou encore ses titres mythiques pour ainsi rendre hommage à des artistes qui ont marqué la génération Starmania, tels que France Gall, Daniel Balavoine ou encore Maurane.

Une soirée exceptionnelle pour célébrer un monument musical !