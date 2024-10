"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 3 novembre 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 3 novembre 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouveau numéro de l'émission "Un dimanche à la Campagne", Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui ont su surmonter leurs failles pour accomplir leur destin.

Antoine Duléry est comédien, scénariste et imitateur ! Depuis le succès du film « Camping » de Fabien Onteniente en 2006 qui a totalisé + 5 millions d’entrées, il a été rebaptisé par les français « Paulo Gatineau », le nom de son personnage ! Un parcours étonnant pour ce garçon timide qui développe des talents d’imitateur dès son plus jeune âge.

Kimberose est auteur compositrice interprète. Ses deux premiers albums « Chapter One » et « Out » ont tous deux été certifiés disques d’Or. Amoureuse de la musique depuis sa plus tendre enfance, elle n’a pourtant jamais pris de cours de chant.

Sylvie Tellier voit sa vie transformée lorsqu’elle est élue Miss France en 2002. Elle fait, alors, le choix de consacrer sa carrière à servir cette institution. Elle y reste près de 20 ans ; une mission pas toujours facile !

Entre les folles imitations d’Antoine Duléry et un cours de tir à l’arc, encore un week-end bien rempli le temps d’un dimanche à la campagne.