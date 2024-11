"La France a un incroyable talent" : Eric Antoine offre son Golden Buzzer aux Dream Catchers (vidéo)

Mercredi 30 octobre 2024 dans la 2ème soirée des auditions de "La France a un incroyable talent", le 2ème Golden Buzzer de la saison a été donné par Eric Antoine à la jeune troupe des Dream Catchers.

Les Dream Catchers sont un groupe de jeunes danseuses orphelines venues tout droit du Nigéria avec une mission : utiliser leur art pour sensibiliser et toucher le public.

En partageant leur histoire et leur incroyable énergie sur scène, elles espèrent non seulement maintenir leur académie en vie, mais aussi transmettre un message d’espoir dans le monde entier. Chaque mouvement est imprégné de leur passion et de leur détermination.

Leur histoire émouvante et leur talent serontils suffisants pour capturer le coeur des Français et leur permettre d’avancer dans la compétition ?

La réponse est oui puisque, touché par leur histoire et leur prestation sur scène, Eric Antoine leur a offert son Golden Buzzer pour les propulser directement en demi-finale.