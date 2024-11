"La France a un incroyable talent" : épisode 3, les auditions, mercredi 6 novembre 2024 sur M6 (vidéo)

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 3ème soirée des auditions de la 19ème saison de "La France a un incroyable talent".

Préparez-vous à être secoués… Des performances jamais vues, du stand-up qui claque, des frissons, de la poésie… Cette soirée promet de vous surprendre à chaque seconde et les artistes sont prêts à tout pour vous captiver !

Deux Golden Buzzers ont déjà été activés, propulsant les artistes directement en demi-finale... Mais il en reste encore trois ! Sans oublier l’arme secrète du jury : le Platinum Buzzer. Ce sésame exceptionnel envoie directement en finale, contournant toutes les étapes intermédiaires. La question est simple : tombera-t-il ce soir ? L’enjeu est énorme…

Chaque talent devra tout donner pour impressionner le jury et obtenir au moins trois “oui”. Dans le cas contraire, c’est le public qui sera maître du destin des artistes en cas d’égalité. Autant dire que mercredi soir, rien n’est joué d’avance.

Voici un avant-goût des performances proposées :

Inverdance

Dans l’univers d’Inverdance, la natation synchronisée s’est réinventée de la manière la plus inattendue. Après que le confinement a rendu impossible toute pratique dans l’eau Mae, l’entraîneur, a décidé de relever un défi audacieux : transposer la synchronisation aquatique à la danse. Résultat : la création d’une nouvelle discipline – la danse inversée. Ce groupe de 8 femmes, âgées de 15 à 39 ans, est le seul à pratiquer cette forme d’art unique non seulement en France, mais dans le monde entier. Leur performance est un cocktail de précision millimétrée et d’harmonie collective. Leur défi ? Convaincre un jury habitué à l’exceptionnel.

In The Air

Clément, 32 ans, et Philippe, 36 ans, sont bien plus que deux amis passionnés de magie. Depuis 20 ans, ils unissent leur amour de l’illusion pour créer des prestations uniques, principalement pour des entreprises. Mercredi soir, ils sortent des sentiers battus et montent sur la scène qu’ils considèrent comme la plus grande au monde, avec un numéro spécialement conçu pour cette audition. Leur objectif est clair : transporter le jury et le public dans un univers poétique avec un numéro imaginé de A à Z. Seront-ils les prochains maîtres de l’illusion ?

Jacqueline

Jacqueline, 66 ans, est surnommée “l’élastique”. Cette retraitée pleine de vie est prête à enflammer la scène avec un numéro de contorsion. Elle nous rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves, et ce soir, elle compte bien montrer au jury que sa souplesse n’a rien à envier aux plus jeunes talents. Parviendra-t-elle à surprendre le jury et le public ?

Matthieu Nina

Matthieu est un artiste à l’histoire bouleversante. Après une terrible chute d’échelle à l’âge de 10 ans, il a dû réapprendre à marcher et à parler. Mais au lieu de se laisser abattre par cette épreuve, il a choisi de transformer sa douleur en rires. Aujourd’hui, il performe avec une arme redoutable : l’humour. Dans un stand-up où il partage son parcours avec une ironie mordante, Matthieu parvient à faire rire tout en livrant un message inspirant sur la résilience. Le rire comme thérapie, Matthieu saura-t-il toucher le jury ?

Le guerrier masqué

Il a déjà foulé la scène de “La France a un Incroyable Talent” mais il revient plus déterminé que jamais. Ce guerrier masqué, dont l’identité est un mystère, est prêt à tout pour prouver qu’il est l’un des plus grands talents de sa génération. Va-t-il enfin convaincre le jury qu’il mérite sa place parmi les meilleurs ?

Hakuna Matata Acrobats

Les Hakuna Matata Acrobats viennent tout droit de Tanzanie pour vous en mettre plein les yeux avec leur numéro de rolla-bolla extrême, une discipline d’équilibre à haut risque. Pour l’occasion, ils repoussent encore les limites de leur art en exécutant des figures à quatre, multipliant les risques. Leur numéro est une démonstration de force, de concentration et de travail d’équipe. Arriveront-ils à vous tenir en haleine jusqu’au bout ? Le suspense sera insoutenable.

Léa Kral

Circassienne depuis seulement deux ans, Léa, 30 ans, a appris l’une des disciplines les plus rares et exigeantes : la suspension capillaire. Suspendue par les cheveux à plusieurs mètres du sol, elle réalise des figures acrobatiques qui allient à la fois puissance et grâce. Entre force brute et poésie, elle raconte l’histoire d’une femme aux multiples visages. Arrivera-t-elle à toucher le coeur du jury avec cette discipline rare ?